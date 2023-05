Alejandro Garnacho, la nueva joya del seleccionado argentino y figura de Manchester United, y el brasileño Endrick, comprado por Real Madrid en una cifra millonaria, encabezan la lista de los futbolistas que no fueron cedidos para disputar el Mundial de fútbol Sub-20 que se disputará en nuestro país entre el 20 de mayo y el 11 de junio.

El torneo juvenil es organizado por la FIFA desde 1977 pero los clubes no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas y privaron al público argentino de disfrutar de importantes figuras del fútbol mundial.

El director técnico del seleccionado argentino, Javier Mascherano, tenía la intención de contar con Alejandro Garnacho pero Manchester United se negó a liberarlo y cortó con la expectativa que generaba su debut con la camiseta "albiceleste" en nuestro país.

Lo mismo sucedió con Facundo Buonanotte, quien está cada vez más afianzado en Brighton que pelea en la Premier League inglesa por ingresar a una competencia europea.

El caso de Nicolás Paz es más frustrante ya que su entrenador en el equipo juvenil de Real Madrid no ponía trabas pero la decisión del club fue no ceder a ningún jugador para no marcar diferencias con las federaciones.

Así fue que Brasil se quedó sin la posibilidad de contar con Endrick, la figura del torneo Sudamericano, y Uruguay sufrió la baja del delantero Álvaro Rodríguez, quien ya marcó un gol en LaLiga española.

Endrick ya fue comprado por Real Madrid en 35 millones de euros y se quedó un tiempo más en Palmeiras pero ambos clubes decidieron que el joven talento no dispute el Mundial.

Algo similar sucedió con Andrey Santos, quien pese a ser cedido nuevamente a Vasco de Gama tras haber sido transferido a Chelsea tampoco forma parte del plantel de Ramon Menezes.

A diferencia de la AFA, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no se metió en la política de cesiones de los clubes y Athletico Paranaense le negó al campeón sudamericano la presencia de Vitor Roque.

Tanto Andrey Santos como Vitor Roque fueron los goleadores de Brasil en el Sudamericano con seis tantos cada uno.

Los seleccionados europeos se encontraron con el mismo problema y tampoco presentarán a sus mejores exponentes en la 23ra edición de la Copa del Mundo Sub-20.

Inglaterra es el último campeón del Viejo Continente (ganó el Europeo Sub-19) y no podrá tener a Samuel Iling Junior, de Juventus, y Jamie Bynoe-Gittens, de Borussia Dortmund.

El entrenador de Francia, Landry Chauvin, reveló que recibió más de 20 negativas mientras armaba la lista del plantel que participará del grupo F junto a Honduras, Corea del Sur y Gambia.

Warren Zaire-Emery, compañero de Lionel Messi en Paris Saint-Germain (PSG), Matthis Abline, Loum Tchaouna y Malo Gusto, comprado por Chelsea, son algunas de las ausencias del campeón de la edición 2003.

El delantero Cristian Volpato, una de las promesas de Roma, no fue liberado por su club para jugar con Italia y se perderá el segundo Mundial seguido teniendo en cuenta que desestimó la convocatoria de su país de nacimiento, Australia, para jugar en Qatar 2022.

En Europa también miran de reojo esta competencia ya que suelen darle más prioridad a los torneos europeos Sub-21, Sub-19 y Sub-17.

La FIFA también se lleva una parte de la responsabilidad por el armado del calendario ya que programa el Mundial en una fecha que coincide con el final de las temporadas.

(Télam)