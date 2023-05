El delantero Alejandro Garnacho, quien finalmente no jugará el Mundial sub 20 con Argentina, destacó hoy su relación en Manchester United con Lisandro Martínez, a quien consideró como "un padre".

"Lisandro Martínez es como mi padre. Yo le digo que es como mi padre, porque cuando me tiene que regañar, me regaña, y cuando hago las cosas bien, me lo dice. Siempre me intenta ayudar en todo", valoró Garnacho en una entrevista con el sitio oficial del club inglés.

A los 18 años, la joven promesa es una pieza clave del equipo dirigido por el neerlandés Erik ten Hag y firmó un nuevo contrato hasta 2028.

Pese a sus ganas de disputar el Mundial sub 20 con el seleccionado argentino, el delantero no será cedido y se quedará en Manchester para buscar la clasificación a las copas europeas.

"La verdad es que nunca me imaginé que iba a jugar 30 partidos y meter cuatro goles esta temporada. Ahora que vuelvo de la lesión espero poder jugar más partidos y ayudar al equipo", señaló Garnacho, quien se lesionó el tobillo derecho el pasado 12 de marzo pero ya se entrena nuevamente con el plantel.

"Tengo muchísimas ganas de volver a jugar en Old Trafford y escuchar a los hinchas cantar mi nombre", deseó.

En las últimas horas, el talentoso extremo también anunció en sus redes sociales que será papá y le pondrá de nombre Enzo a su hijo. (Télam)