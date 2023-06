El galés Gareth Bale, ex jugador del Real Madrid y quien se retiró en Los Ángeles FC de la MLS estadounidense, dijo que el campeón mundial Lionel Messi sabrá apreciar cuando juegue en Inter Miami que en "Estados Unidos saben perder" .

"No hay consecuencias; no puedes descender. Cuando pierdes un partido, vas directo al siguiente. En Estados Unidos saben perder y celebran cada victoria como si ganaran el campeonato. Seguro que Messi lo apreciará", dijo el ex jugador del Tottenham.

El británico, quien jugó para el seleccionado de su país en el reciente mundial de Qatar 2022, considera que en la MLS el ambiente es más relajado, señaló el medio francés RMC Sports.

"Es todo mucho más tranquilo. Si perdía en Real Madrid, era el fin del mundo, te crucificaban, te deprimías y te ibas a casa contrariado. En la MLS no hay consecuencias; no puedes descender", añadió el galés.

MIRÁ TAMBIÉN Fin de semana de Carreras de Las Estrellas en el hipódromo de San Isidro

Messi, quien hasta el próximo 30 de junio tiene contrato con el París Saint Germain, ya tiene todo acordado con el Inter Miami para jugar en la MLS en la próxima temporada, por ese motivo se espera que en julio próximo se haga oficial la llegada del campeón mundial al fútbol de los Estados Unidos. (Télam)