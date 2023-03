El entrenador de Vélez, Ricardo Gareca, remarcó esta noche que aún le quedan muchas cosas por corregir al equipo, pero aclaró que "por momentos" le "gustó" el desempeño del elenco de Liniers en el empate como local frente a Platense. "Por momentos me gustó el equipo y por momentos hay que mejorar bastante. Fue un partido parejo aunque supimos mantenernos y tener la pelota. Es importante para tener en cuenta que quisimos ser protagonistas y nos entregamos. Vélez está muy bien conformado y nos gusta", aseveró el "Tigre" en conferencia de prensa tras su vuelta al "Fortín". Gareca también destacó el trabajo de los delanteros Lucas Pratto y Walter Bou, quienes fueron criticados por su bajo rendimiento, sobre todo cuando juegan juntos en ataque. "Sin llegar a elaborar demasiado, llegamos a hacer cosas interesantes y vamos a trabajar para mantener esas cosas que nos hacen ser mejores. Lucas Pratto y Walter Bou le dieron potencia a la ofensiva para jugar en casa, algo que buscaba, pero cedimos mucho terreno en el segundo tiempo y eso no se puede hacer de local", evaluó. Además, agregó: "Necesitamos ganar y más siendo locales. Quiero ver más videos y cosas para corregir para poder conseguirlo, estamos aún en esa búsqueda de conocer al equipo y la manera más cómoda de jugar. La predisposición está solo falta trabajar. Es un club que debe ser protagonista siempre". En estos diez años que pasó lejos de Vélez y el fútbol argentino, Gareca aseguró que siempre recordó con cariño el apoyo de la gente y en esta ocasión se mostró muy emocionado por el recibimiento que tuvo antes del encuentro con Platense. "Vélez para mi es algo muy importante. Me sentí muy feliz y conmovido por el cariño de la gente, estoy muy agradecido. En todo momento nos apoyaron y eso es muy rescatable", reveló. FIG/GAM NA