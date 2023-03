El director técnico de Talleres, de Córdoba, Javier Gandolfi, lamentó la derrota que sufrió su equipo anoche ante Banfield, admitió que no tuvieron “un buen partido” y evitó hablar de las decisiones polémicas del árbitro Darío Herrera.

“Creo que en puntos generales no tuvimos un buen partido. Nos costó asociarnos y jugar entre líneas, también abastecer a delanteros y extremos", sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

A la vez que consideró que al “equipo no se lo vio fino y fresco como partidos anteriores", sobre lo que reforzó: "En el segundo tiempo a partir del gol, buscamos con las variantes pero no encontramos frescura".

Al ser consultado por la actuación del árbitro Herrera, que sancionó un polémico penal para el ‘Taladro’, Gandolfi aclaró: "En el fútbol no sabés si tenés que hablar o no. Acá hay una realidad, llegó la tecnología para ser bien utilizada. Si no la están usando bien, no es problema mío”.

“Espero que la gente que toma decisiones trabaje de manera correcta", resaltó. (Télam)