Raúl Gámez, expresidente de Vélez Sarsfield, cuestionó hoy el manejo discrecional que Claudio 'Chiqui' Tapia tiene de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resaltó que la actual máxima autoridad del fútbol local "no tiene la capacidad" de uno de sus antecesores, Julio Grondona.

"(Claudio) Tapia no tiene la capacidad de (Julio) Grondona, que manejó la FIFA como quiso, pero que también tenía malas costumbres", sostuvo el exdirectivo, de 78 años y con tres ciclos al frente de la entidad de Liniers (1996-1999; 2002-2005; 2014-2017).

"El fútbol cayó en malas manos nuevamente. Porque Tapia no es inteligente y cada día que pasa se le notan más los vicios", dijo el también otrora 'capo' de la tribuna velezana, allá por las décadas del '70 y '80.

"Por suerte estoy alejado de la dirigencia del fútbol, porque las cosas cada vez están peor. Me molesta la falta de agallas de dirigentes por defender sus intereses", cuestionó Gámez, en declaraciones formuladas al programa 'Super Deportivo Radio', que se emite por Radio Villa Trinidad (97.9).

El polémico arbitraje de Jorge Baliño en la noche del martes en cancha de All Boys en el triunfo de Barracas Central (el club cuyo presidente fue 'Chiqui' Tapia) sobre Patronato de Paraná por 2-1 incrementó críticas hacia la gestión que enarbola el actual conductor de AFA, que permanecerá en el cargo hasta 2025.

"Si hoy fuese dirigente, me iría enseguida, porque hay cosas que no se pueden cambiar y son imposibles. No se puede hacer nada serio", descerrajó.

"Nunca imaginé que (Claudio) Tapia fuera presidente de AFA, pero fue muy pillo e inteligente para llegar al poder. Tienen manejos de sindicatos, están preparados para llegar al poder", observó Gámez.

El extitular velezano, emblema de la histórica agrupación 'Círculo El Fortín', resaltó que su pelea con el extitular de AFA, Julio Grondona, "fue diferente y más difícil".

"Grondona y Tapia no son la misma película. Con Tapia es peor porque no tiene la capacidad de Julio, que hizo la FIFA como él quería", apuntó Gámez.

(Télam)