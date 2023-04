El entrenador del Paris Saint Germain, Christophe Galtier reprobó los silbidos de los aficionados parisinos en el estadio Parque de los Príncipes hacia Lionel Messi en la previa del partido que el PSG perdió ante el Lyon por 1 a 0 por la vigésimo novena fecha de la Ligue 1 de Francia. "Es muy duro. Es un jugador que da mucho. Hoy Leo intentó, logró algunas situaciones pero él también se perdió. Dio muchísimo en la primera parte de la temporada pero no podemos esperar todo de él", aseguró el entrenador francés, quien destacó la labor del Messi pero entendió que no es un problema solo del 10. "Puede haber desgaste mental. Pero cuando querés conseguir títulos, tenés que dar más. No culpo a mis jugadores pero se necesitará mucha más personalidad y carácter para volver a ganar", agregó Galtier, quien reveló que tener ocho derrotas en la temporada para este equipo es un mal signo, por lo que hablará con el plantel para revertir la situación. Otro que defendió al astro argentino fue su compañero en la Selección y rival en la jornada de hoy, el defensor Nicolás Tagliafico: "Tratamos de dar lo mejor en todo momento, sea en la Selección o en los clubes. Eso se verá más adelante. No sé qué pasará. Lo importante que se sienta feliz y puede demostrar el juego que tiene. Por ahora, por lo que veo, lo tiene muy claro y trata de dar lo mejor para ganar acá. Veremos qué pasa". La derrota ante Lyon denotó el mal momento futbolístico del equipo, y dejaron puntos importantes en el camino que acortaron la distancia de su liderazgo con los perseguidores Lens y Olympique de Marsella a tan solo seis unidades a nueve fechas para el cierre del campeonato

Además, esta fue la sexta caída en 10 partidos, contando la eliminación de la Champions League ante Bayern Munich. FIG/AMR NA