El volante Giuliano Galoppo integrará el primer equipo de Banfield para enfrentar a San Lorenzo, después de que ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina estuviera en el banco de relevos para preservarlo por una molestia muscular que padecía, más allá de su eventual transferencia a San Pablo de Brasil.

"El entrenador (Claudio Vivas) no especulará si se hace o no el pase de Galoppo a San Pablo, que aún no presentó una mejor oferta al haber sido rechazada la primera por el bajo monto ofrecido, por eso lo incluirá en la formación inicial", apuntó a Télam un vocero del 'Taladro'.

"Con respecto al equipo que eliminó a Unión al vencerlo por 2 a 1, en 16avos de final de la Copa Argentina, el mediocampista ingresará en principio por Jesús Dátolo, si el técnico no dispone de alguna otra variante táctica, como también (Enrique) Bologna regresará a la custodia del arco en lugar de Facundo Cambeses", detalló la misma fuente.

Por lo tanto, la formación sería con Bologna; Emanuel Coronel, Dylan Gissi, Alejandro Maciel y Julián Ezeiza; Matías González, Alejandro Cabrera, Nicolás Domingo y Galoppo; Ramiro Enrique y Agustín Urzi.

El cotejo con el 'Santo' se librará el próximo domingo a las 15.30, en el estado Florencio Sola, por la octava fecha de la LPF y que será arbitrado por Andrés Merlos.

Por otra parte, desde el club se informó que el lateral izquierdo José Álvarez, proveniente de Montevideo City Torque, a préstamo con opción de compra, ya empezó a trabajar diferenciado en el gimnasio del polideportivo de Luis Guillón para recuperarse de un desgarro y que estaría para jugar en la fecha 12 de la LPF ante Patronato.

En cambio, el delantero Andrés Chávez, que desde su regreso al club proveniente de Jorge Wilstermann, de Bolivia, estuvo con tareas específicas para su reacondicionamiento físico, el lunes próximo comenzará a entrenar con el resto del plantel y será convocado para el partido con Talleres, de Córdoba, a jugarse el jueves próximo por la novena fecha de la LPF. (Télam)