El entrenador de River, Marcelo Gallardo, le respondió hoy al vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien había señalado que el "millonario" no ganó ningún título local en siete años, y si bien el "Muñeco" coincidió con esa opinión, aclaró que no comparte "querer embarrar la cancha con chicanas". Gallardo puntualizó que ahora Riquelme "está en un rol diferente", recordó las declaraciones del presidente de River, Rodolfo D`Onofrio, quien le pidió a "Román que se ocupe de Boca", y agregó "eso es lo que hemos sido siempre". "Hemos mirado para adentro sin meternos más allá de una opinión, pero sin querer embarrar la cancha con chicanas. Por lo menos desde mis formas. Mis jugadores tampoco. Nunca hemos hecho una declaración y si las hubo, lo hemos corregido y hemos tratado de que no volviera a suceder", enfatizó en declaraciones televisivas. El DT de River, no obstante, le dio la razón a Riquelme sobre la faltante de títulos en torneos locales al propio Gallardo en el banquillo "millonario" y reconoció: "eso no tiene nada malo para mí en reconocerlo". "Boca fue dominador en el plano nacional y nosotros lo superamos en el plano internacional y en el mano a mano. No sé en qué contexto lo dijo, pero hace un año y medio atrás dijo otra cosa, pero en ese entonces él estaba afuera de la política de Boca. Dijo que una Copa Libertadores valía por 10 campeonatos locales", reflexionó. Gallardo expresó su admiración por Riquelme en su época de fútbolista -comparieron plantel en la Selección argentina- pero comentó además que River tuvo "motivos para generar estas chicanas que en el fútbol se entienden de buena manera pero en un momento en la Argentina donde está todo tan podrido y dividido, me parece que no suma es estar chicaneándonos". "No suma para nada. Que cada uno valore el lugar donde está y trate de hacer más grande el lugar donde está y se identifique más por lo que sienta que generar estas rispideces que en este momento de Argentina son delicadas, está todo muy susceptible. El fútbol está adentro de lo que es el sentimiento nacional y lo que genera", indicó. Más allá de las diferencias, Gallardo explicó que "el fútbol está dentro de lo que es el sentimiento nacional y lo que genera", y por esa razón seguirán "respetándolos". "No podríamos vivir sin Boca y Boca no podría vivir sin River

Si hay respeto seguiremos disfrutando que un día gane uno u el otro sin ir más allá de tener que herirnos para justificar que podés quedar mejor con tus hinchas", enfatizó. AT/OM NA