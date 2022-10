El ex presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, aseguró hoy que Marcelo Gallardo, quien hoy dirigirá su último partido en el Más Monumental, deja "una huella enorme y un piso alto" y elogió su trabajo durante ocho años y medio.

"Gallardo deja una huella enorme, un piso alto, y River tiene que seguir creciendo, estoy convencido de éso", señaló D'Onofrio a ESPN.

"Lo de Gallardo no es casualidad, es de mucho trabajo. Nos pidió un lugar de entrenamiento de primer nivel y con esfuerzo, lo hicimos. Pidió el campo de juego que tenemos, un cambio en el estadio. Cuando asumió me dijo que quería a (Lucas) Pratto y Vélez no lo quiso vender y lo pidió en el 2018, y tenía razón. Como (Franco) Armani, Enzo Pérez, y el resto de los chicos", agregó el ex titular de River.

D'Onofrio, por elección de Enzo Francescoli, contrató a Gallardo en junio de 2014 y estuvo hasta el fin de su mandato, a fines de 2021.

"Gallardo está en la historia de River, y como estuve con él, sin dudas es el mejor. No sólo porque ganó campeonatos, sino también por su capacidad de trabajo y actitud. Nos propusimos que River vuelva a ser River y lo cumplimos. Hoy parte, pero era previsible", indicó D'Onofrio. (Télam)