Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, confirmó la formación inicial que utilizará este domingo ante Boca en el Superclásico, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional de Fùtbol (LPF), en el Monumental.

El "Muñeco" confió, al principio de la conferencia de prensa desde el River Camp, que saldrán a la cancha los mismos 11 jugadores que fueron titulares en la goleada por 4-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la última fecha.

River formará entonces con Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.

"Me interesa cómo llegamos nosotros al Superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo", declaró Gallardo. (Télam)