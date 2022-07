Marcelo Gallardo alcanzó hoy los 400 partidos como entrenador de River Plate, en el empate sin goles por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield, en el Monumental, que determinó su eliminación del certamen.

Gallardo arribó al club de Núñez en junio de 2014, en reemplazo de Ramón Díaz, y sostuvo su gestión a base de grandes resultados con 14 títulos, para convertirse en el DT más ganador en la historia de River.

El "Muñeco" está tercero entre los que más partidos dirigieron a River, detrás del mítico Ángel Labruna (528) y José María Minella (447).

Bajo el mando de Gallardo, River obtuvo siete títulos nacionales y siete internacionales con 214 triunfos, 107 empates y 79 derrotas.

En la campaña hay un dato particular: no se computa el partido que la AFA dio por ganado a Atlético Tucumán en marzo de 2020, cuando River no se presentó frente a los primeros casos de coronavirus en el país. (Télam)