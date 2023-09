Gales, una de las potencias europeas de rugby, tuvo que sufrir bastante para derrotar a Portugal por 28-8, en Niza, en un partido correspondiente al Grupo C del Mundial de Rugby Francia 2023 en el que el conjunto vencedor mostró algunos destellos de sus individualidades, pero no logró hilvanar un juego sólido y colectivo. Las acciones arrancaron bastante parejas y de hecho en buena parte del primer tiempo Gales apenas se imponía por un escueto 7-3 producto del try conquistado por Louis Rees-Zamit convertido por Leigh Halfpenny y el penal que había acertado Samuel Marques para los portugueses. Finalmente, ya en tiempo cumplido llegó un nuevo try para los Dragones Rojos anotó por Dewi Lake el cual les permitió irse arriaba al descanso por 14-3. El complemento fue bastante chato y ninguno de los equipos logró sacarse diferencias hasta que a los 16 minutos Jac Morgan anotó un lindo try convertido por Halfpenny con el que los galeses se escaparon en el marcador. Siete minutos más tarde Portugal respondió por un try bien trabajado que anotó Nicolás Martins para reducir la diferencia. Faltando poco para la finalización del encuentro Gales tuvo la oportunidad de anotar un try que le hubiera dado el punto bonus ofensivo, pero el árbitro a instancias del TMO terminó anulando esa jugada. La revancha llegó en tiempo cumplido con la conquista de Taulupe Faletau que convirtió el ingresado San Costelow y el score final quedó en un 28-8 a favor de los Dragones Rojos ante los lusitanos.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Gales (28): 1- Nicky Smith, 2- Dewi Lake (cap), 3- Dillon Lewis, 4- Christ Tshiunza, 5- Dafydd Jenkins, 6- Dan Lydiate, 7- Tommy Reffell, 8- Taulupe Faletau, 9- Tomos Williams, 10- Gareth Anscombe, 11- Rio Dyer, 12- Johnny Williams, 13- Mason Grady, 14- Louis Rees-Zammit, 15- Leigh Halfpenny. Entrenador: Warren Gatland. Portugal (8): 1- Francisco Fernandes, 2- Mike Tadjer, 3- Anthony Alves, 4- José Madeira, 5- Steevy Cerqueira, 6- João Granate, 7- Nicolas Martins, 8- Rafael Simões, 9- Samuel Marques, 10- Jerónimo Portela, 11- Rodrigo Marta, 12- Tomás Appleton (cap), 13- José Lima, 14- Vincent Pinto, 15- Nuno Sousa Guedes

Entrenador: Patrice Lagisquet.. Puntos del primer tiempo: 9’ y 40’ tries de Louis Rees-Zamit y Dewi Lake convertido por Leigh Halfpenny (GAL), 37’ penal de Samuel Marques (POR). Resultado parcial: Gales 14-3 Portugal.. Puntos del segundo tiempo: 16’ try de Jac Morgan convertido por Leigh Halfpenny (GAL), 23’ try de Nicolas Martins (POR).. Amonestado: PT, 26’ Johnny Williams (GAL) JPE/MAC NA