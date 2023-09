En un partido que tuvo un final abierto hasta el último segundo, Gales se impuso por 32-26 sobre Fiji y dio un gran paso en la búsqueda de acceder a los cuartos de final del Mundial de rugby Francia 2023. El partido comenzó muy bien para los galeses, que rápidamente se pusieron 8-0 en ventaja gracias a un penal y a un try. Pero antes de la mitad del primer tiempo los fijianos se colocaron 14-8 a través de dos tries y sus correspondientes conversiones en menos de cinco minutos. Pese a los dos golpazos que significaron las anotaciones de los oceánicos, Gales recortó la distancia con un penal de Dan Biggar y lograron volver a ponerse en ventaja a través de un try de George North y la conversión de Biggar, para irse al entretiempo con un ajustado 18-14. A los 48 minutos, un nuevo try hizo que Gales encaminara la victoria ante un rival que se presentaba como uno de los candidatos para avanzar a cuartos de final en un grupo que comparten con Australia, Portugal y Georgia. La estocada final de los europeos pareció llegar a los 65 minutos, cuando Elliot Dee marcó el try que estiró la ventaja a 18 puntos y además les permitió obtener el punto bonus gracias a las cuatro veces que llegaron al in goal rival. Cuando parecía que iba a ser un cómodo triunfo para lo galeses, Fiji anotó dos tries para ponerse a solo seis puntos y meterle suspenso al final del partido, que fue verdaderamente para el infarto. Es que los fijianos en la última jugada lograron estar muy cerca de anotar el try que les iba a dar la victoria en caso de meter la conversión, pero Semi Radradra cometió un knock on a casi cinco yardas del in goal que le dio el triunfo final a Gales por 32-26. De todas maneras, Fiji sumó dos puntos por los cuatro tries que hizo y por perder por menos de siete puntos. La próxima presentación para Gales será el sábado 16, cuando se enfrente contra Portugal, mientras que Fiji se las verá el domingo 17 contra Australia, uno de los candidatos al título. NAG/AMR NA