El entrenador de Racing Fernando Gago habló luego de que la "Academia" conquistase por 2-1 la Supercopa Internacional en el Estadio Hazza Bin Zayed y afirmó, con respecto al polémico penal: "Todos me dijeron que fue penal pero no la vi". Luego del polémico desenlace de la final y la consagración racinguista, el director técnico expresó su conformidad con el inicio del año académico: "Es importante iniciar la temporada con un título teniendo la posibilidad de vuelta de jugar la final y de consagrarse como lo hicimos hoy. Es el camino. Con respecto a la jugada, todos me dijeron que fue penal pero no la vi". "Yo creo que el primer tiempo mantuvimos el partido jugando donde queríamos. Nos faltó ese último pase que lo encontramos en algunas situaciones. El partido lo tuvimos controlado en gran parte. En el segundo tiempo se cortó un poco. Tuvimos 20 minutos donde perdimos el juego y el balón" sostuvo el entrenador en un análisis escueto del encuentro. Por último, luego de destacar el gran partido de Maximiliano Moralez, habló de la posible llegada de Paolo Guerrero a su equipo: "Todavía no está confirmado. No está con nosotros así que no me corresponde hablar. Vamos a disfrutar estos días, pero con la cabeza puesta en el inicio del torneo. En todas las competiciones tenemos que ser un equipo que pelee cada título".