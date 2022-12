El ex presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gabriel Pellegrino. dijo hoy que dejará sin efecto la cesión de los derechos televisivos para cobrar el dinero que puso en el club durante su gestión, en busca de no dejar a la nueva comisión directiva sin el principal ingreso del club.

En un comunicado, Pellegrino señaló que queda a la espera de una propuesta de pago de los nuevos dirigentes, al tiempo que los directivos esperan que los jugadores acepten una propuesta por los pagos atrasados y comiencen a entrenar.

La decisión de Pellegrino representará un alivio para la gestión del nuevo titular del club, Mariano Cowen, quien debe intentar levantar las inhibiciones que no le permiten hoy incorporar refuerzos y ni siquiera renovar contrato o al menos intentarlo con los jugadores a quienes se les vencen sus vínculos el 31 de diciembre, y que son claves para el DT Néstor Gorosito.

Además, la nueva dirigencia aún no pudo saldar la deuda en forma completa con el plantel, que sigue con la decisión de no comenzar la pretemporada hasta no cobrar todo lo que le deben: la fecha de inicio estaba programada para el 5 de diciembre, pero los problemas económicos lo impidieron y hoy la actividad de los futbolistas es personal o en pequeños grupos, pero por fuera de la institución.

Además, la nueva conducción "tripera" ya canceló los días de pretemporada que estaban programados en Mar del Plata, por los mismos inconvenientes financieros.

En cuanto a la deuda con el plantel y el cuerpo técnico, que viene de herencia de la gestión anterior y de la que ya cobraron una parte de septiembre, Cowen propuso cancelar otro porcentaje pero fue rechazado por referentes del plantel. Ahora la dirigencia acercó otro plan de pagos y aguardan una respuesta.

En Gimnasia esperan para las próximas horas concretar una salida del atacante Brahian Alemán, al tiempo que la posible continuidad del arquero Rodrigo Rey, Agustín Cardoso y Cristian Tarragona, hoy aparece como lejana.

La deuda por Alemán con Al Etifaq de Arabia Saudita es de 400 mil dólares; por Franco Soldano de 700 mil (a su representante, a Unión y a Olympiakos), 1.400.000 dólares a Olimpia por el paraguayo Ramón Sosa, más los 110 mil que reclama el futbolista. (Télam)