El entrenador Gabriel Heinze fue despedido hoy del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos tras caer por 1 a 0 frente a New England, en medio de la polémica por haber separado del plantel a Josef Martínez. El "Gringo" sumó el octavo partido sin conocer la victoria y fue el centro de los cuestionamientos de los hinchas, al punto de retirarse del estadio envuelto en abucheos del público. Sin embargo, la noticia del despido llegó horas más tarde, anunciada por el presidente de la institución, Darren Eales. "Ciertamente, esta no fue una decisión que quisiéramos tomar en este momento de nuestra temporada, pero fue la correcta para el club", manifestó el dirigente. Y agregó: "Gabi es un entrenador talentoso y es innegable que le apasiona su oficio y el deporte del fútbol. Le estamos agradecidos por su servicio y le deseo todo lo mejor en el futuro". Heinze había sido elegido por la franquicia en diciembre del año pasado para reemplazar al escocés Stephen Glass, quien estaba en el cargo desde julio cuando el neerlandés Frank De Boer fue contratado para hacerse cargo del seleccionado de Holanda. Bajo la dirección técnica del "Gringo", el equipo logró dos victorias, siete empates y cuatro derrotas, mientras que se ubica en la décima posición de la Conferencia Este del torneo. Después de iniciar su carrera como técnico en Godoy Cruz (2015) y conseguir con Argentinos Juniors el ascenso a Primera División (2017), el ex defensor se convirtió en uno de los DT mejor valorados del fútbol argentino por la impronta que le dio a Vélez, donde dirigió 70 partidos, ganó 31, empató 21 y perdió 18. FG/AMR NA