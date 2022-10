La locura por la visita de Rafael Nadal a la Argentina se reflejó en los impresionantes números que arrojó la primera preventa de entradas del partido que el español disputará en el Parque Roca, el 23 de noviembre, contra el noruego Casper Ruud: en solo dos horas se agotaron las más de 4.500 que se habían habilitado, sobre un total de 14.000. De esta manera, ya comenzó la segunda preventa para ver al mayor ganador de Grand Slam, campeón de 92 títulos ATP y actual N°2 del mundo. Los tickets se podrán adquirir en www.nadalenargentina.com. El español jugó en la Argentina en 2015 y 2016, consagrándose en el ATP de Buenos Aires en la primera de estas ediciones y llegando a la final en la otra. También jugó el torneo en 2005, cuando era un joven promesa en el mundo del tenis, cayendo contra el local Gastón Gaudio en los cuartos de final. Pero su visita más destacada en el país se dio en 2013, cuando vino al país como N°1 del mundo de la mano de Fénix Entertainment Group para jugar una serie de exhibiciones contra Novak Djokovic y David Nalbandian, en lo que significó el retiro del cordobés. Del otro lado de la red estará la gran sorpresa de la temporada, el noruego Casper Ruud. En lo que fue un impresionante 2022, el joven de solo 23 años ganó tres torneos y alcanzó la final de Roland Garros y el US Open. Fue justamente durante el último Grand Slam de la temporada cuando estuvo a solo un partido de alcanzar el N°1 del mundo, pero no pudo en el partido decisivo contra el joven español Carlos Alcaraz. El partido será una revancha de la última final de Roland Garros en donde ambos fueron protagonistas y Nadal se impuso en tres sets para quedarse por 14° ocasión con el Trofeo de los Mosqueteros. También jugarán en otras cuatro ciudades: Bogotá, Quito, Belo Horizonte y Ciudad de México. Nadal saludó al público argentino a través de un video en el que confiesa la ilusión que le genera volver al país: "Hace una serie de años que no puedo visitarlos. Jugar en frente de ustedes siempre fue algo muy especial y, para mí, va a ser una inyección de energía positiva como todas las veces que visité la Argentina. Nos vemos el 23 de noviembre". NG/AMR NA