El delantero mendocino Rogelio Funes Mori consiguió anoche uno de los tantos con los cuales el líder Rayados de Monterrey goleó a FC Juárez por 3-0, en un partido adelantado de la 10ma. fecha del torneo Clausura de la Liga Mexicana de fútbol de Primera División.

El exatacante de River Plate, quien hoy cumple 32 años, anotó el último tanto del equipo ganador, a los 37 minutos del segundo período, luego de recibir una habilitación de Erick Aguirre.

El centrodelantero, oriundo de la ciudad de Godoy Cruz y que actúa para el seleccionado mexicano, llegó a las 147 conquistas para continuar siendo el máximo artillero histórico de la institución regiomontana.

En Monterrey (25 puntos) se alistaron el arquero Esteban Andrada (ex Boca Juniors), el mediocampista Maximiliano Meza (ex Independiente) y el atacante Germán Berterame (ex San Lorenzo), según reflejó el sitio 'Mediotiempo'.

Los otros goles de Rayados fueron obra de Víctor Guzmán (Pt. 22m.) y del colombiano Stefan Medina (St. 16m.).

En FC Juárez, a las órdenes del entrenador platense Hernán Cristante, se desempeñaron el atacante Tomás Molina (ex Ferro) y el extremo Agustín Urzi (ex Banfield).

En tanto, América, que dirige el técnico cordobés Fernando Ortiz (exjugador de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata), perdió en forma rotunda como local ante Pachuca por 3-0.

En las 'Águilas' actuó el enganche Leonardo Suárez (inferiores de Boca Juniors), mientras que el guardavallas Oscar Ustari (ex Independiente) y el defensor Gustavo Cabral (ex Racing) lo hicieron en el elenco visitante.

León, conducido por el bonaerense Nicolás Larcamón y con los concursos del marplatense Lucas Di Yorio (ex Aldosivi) y de Lucas Romero (ex Independiente), superó por 2-0 a Atlético San Luis, que tuvo en sus filas al arquero Marcelo Barovero (ex River)

Otros resultados: Necaxa 0-Tigres 1; Mazatlán 3-Cruz Azul 1; Tijuana 1-Atlas 1.

Hoy jugarán Pumas UNAM-Puebla (15.00 de Argentina) y Querétaro-Toluca (22.05).

Principales posiciones: Monterrey 25 puntos; Tigres 21; Pachuca 19. (Télam)