Fulham le ganó 3 a 2 como visitante a Sunderland, equipo de segunda división, en el partido de desempate de los 16avos de final, para convertirse en el último clasificado a los octavos de la FA Cup inglesa de fútbol.

El encuentro se llevó a cabo en el Stadium of Light, en la ciudad del Nordeste de Inglaterra de Sunderland, y fue el desquite del jugado el 28 de enero pasado en Londres, que concluyó igualado 1 a 1.

Los tantos de Fulham fueron anotados por el galés Harry Wilson, a los 8 minutos del primer tiempo, el brasileño Andreas Pereira, a los 14 de la parte final, y el francés Layvin Kurzawa, a los 37 del segundo período; mientras que descontaron para Sunderland, el inglés Jack Clarke, a los 32 del complemento, y el costarricense Jewison Bennette, a los 45 de esa misma etapa.

Fulham confrontará en los octavos de final contra Leeds United.

Los cruces de los octavos de final de la FA Cup, son los siguientes:

Martes 28 de febrero:

Stoke City vs. Brighton And Hove, Leicester City vs. Blackburn Rovers y Bristol City vs. Manchester City.

Miércoles 1 de marzo:

Southampton vs. Grimsby Town, Burnley vs. Fleetwood Town, Manchester United vs. West Ham, Sheffield United vs. Tottenham Hotspur y Fulham vs. Leeds United. (Télam)