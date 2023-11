Fulham, que llevaba cuatro partidos sin triunfos, venció hoy de manera agónica a Wolverhampton, por 3 a 2, en el cierre de la 13ra. fecha de la Premier League.

El nigeriano Alex Iwobi (PT 7m) y el brasileño William (ST 14 y 45+4m, ambos de penal) marcaron para Fulham, mientras que el brasileño Matheus Cunha (PT 22m) y el coreano Hwang Hee-Chan (ST 30m) marcaron para Wolverhampton en el estadio Craven Cottage.

Fulham puso fin a cuatro partidos sin victorias: tres caídas (2-0 vs. Tottenham, 1-0 vs. M. United y 3-1 vs. Aston Villa) y un empate (1-1 vs. Brighton). De esta manera, con 15 puntos, alcanzó la línea de Wolverhampton.

Resumen de la 13ra. fecha de la Premier League:

M. City 1-Liverpool 1; Burnley 1-West Ham 2; Luton Town 2-Crystal Palace 1; Newcastle 4-Chelsea 1; Nottingham Forest 2-Brighton And Hove 3; Sheffield 1-Bournemouth 3; Brentford 0-Arsenal 1; Tottenham 1-Aston Villa 2; Everton 0-M. United 3.

-Posiciones-

Arsenal 30 puntos; M. City 29; Liverpool, Aston Villa 28; Tottenham 26; M. United 24; Newcastle 23; Brighton And Hove 22; West Ham 20; Chelsea, Brentford 16; Wolverhampton, Crystal Palace y Fulham 15; Nottingham Forest 13; Bournemouth 12; Luton Town 9; Sheffield 5; Everton* y Burnley 4.

* Se le descontaron 10 puntos por incumplir fair play financiero. (Télam)