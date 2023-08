El director técnico de Talleres de Córdoba, Javier Gandolfi, consideró que su equipo fue “justo ganador” en el encuentro en el que se impuso esta noche, por 2 a 1, a Huracán por la Copa de la Liga.

A pesar de imponerse por la mínima diferencia y con un gol anotado en los minutos finales, el DT del ‘albiazul’ analizó: “En el primer tiempo, el equipo ante un rival que vino a hacer su trabajo con una línea de 5, tuvo 4 o 5 claras de gol”.

“La idea era no sufrir el partido”, admitió Gandolfi en conferencia de prensa, y agregó: “En el primer tiempo ocupamos bien los espacios. Ya en el segundo tiempo se emparejó, pero me voy conforme”.

Gandolfi fue consultado por la no inclusión de Julio Buffarini, quien estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el último fin de semana como futbolista de la ‘T’, sobre lo que respondió: “Es un referente y un ídolo de la institución y se lo respetó siempre. Si no jugó fue porque yo creí que el que lo estaba haciendo era mejor”, puntualizó. (Télam)