El entrenador de la Selección argentina paralímpica de atletismo, Carlos Alberto Rodríguez, se pronunció en contra de votar al candidato Javier Milei el próximo domingo 19 de noviembre en el balotaje que se llevará a cabo en la Argentina. El expresidente del Comité Parlímpico Argentino se expresó a través de un video que difundió entre sus contactos -al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas- en el que expresó: "Quería decirte por qué no tenés que votar a Milei el próximo 19 noviembre y el peligro que representa. Las cosas que tuvimos y las que vamos a dejar de tener" "Todas las conquistas las podemos perder si Milei es presidente de la Argentina. Es un peligro para la sociedad. Y si no, las personas mayores, que tienen memoria, recuerden cuando nació el nazismo, no solo perseguían a los judíos sino también a las personas con discapacida. Miles y miles de niños adolescentes y adultos en esa condición fueron asesinados", puntualizó. Autor del libro "Sueños sin Barreras", Rodríguez indicó que "el 20 por ciento de la población argentina padece alguna discapacidad y todavía, lamentablemente, se depende de las pensiones. Algunos van a depender toda su vida de esa ayuda, además de la de sus familias". Enseguida planteó que "gracias al deporte cambió la mirada hacia las personas con discapacidad". "Para ello se llevó adelante un Plan Estratégico Paralímpico en cuya elaboración formé parte", recordó y detalló la inserción de esas personas en la sociedad a través del deporte, desde los Juegos Evita cuando son menores hasta la máxima instancia internacional. Ex subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli, recordó cuando contrajo poliomielitis en la última epidemia de 1962 cuando la vacuna todavía no había llegado al país, así como las 15 intervenciones quirúrgicas a las que se sometió en instituciones públicas en su intento nunca concretado de volver a caminar. Ganador de innumerables carreras atléticas como corredor de silla de ruedas, destacó también que se formó como entrenador técnico en atletismo en el Instituto Nacional del Deporte y que sus hijas de 28 y 31 años respectivamente, ambas son profesionales que estudiaron en la Universidad pública. "Todas estas conquistas que parecen poco y que tal vez llevó una vida conseguirlas, las podemos perder si Milei es presidente", enfatizó finalmente el referente del deporte argentino

El del "Beto" Rodríguez es uno de los variados pronunciamientos pre electorales de referentes del deporte nacional así como de instituciones; por ejemplo, varios clubes de fútbol se manifestaron en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas, otra bandera de Milei. AEB/KDV NA