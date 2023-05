El argentino Sebastián Báez protagonizó un fuerte cruce en su victoria frente al húngaro Marton Fucsovics en la primera ronda del ATP 250 de Lyon, debido a que su rival se molestó por los gritos de celebración del tenista albiceleste. Báez, que se impuso por 6-4 y 7-6, fue cuestionado por Fucsovics al festejar un punto: "¿Cuántos años tienes? ¿12 años?", le preguntó el húngaro, a lo que el argentino, le contestó: "No, tengo 22 años...". Ante eso, el experimentado jugador de 31 años volvió a apuntar contra su adversario: "Actúas como uno de 12...". Luego de sentarse, el enojo de Fucsovics continuó: "Estos malditos chicos de 20 años. No es sólo él. Es muy injusto

´¡Vamos!´ por cada punto que fallo", expresó. El umpire, por su parte, intervino en el cruce: "Está bien que hables conmigo pero no quiero este tipo de lenguaje. Entiendo que estés frustrado, que no te guste, pero no quiero estas palabras

Estoy contento de hablar contigo sobre esto, pero no quiero esas palabras sobre él". "Fue lo mismo la semana pasada, no sé quién contra (Cameron) Norrie. Ellos tienen permitido hacer esto, lo sé, pero es demasiado", insistió Fucsovics, que volvió a mantener un breve diálogo con Báez una vez finalizado el partido. En la próxima ronda, Báez, número 44 del mundo, se enfrentará con otro argentino, el cordobés Pedro Cachín (63), que debuto con una importante victoria ante el ex top ten francés Gael Monfils (386) 2-6, 6-3 y 6-4, mientras que también debutó con éxito la raqueta número 1 albiceleste, Francisco Cerundolo (28), quien doblegó al peruano Juan Pablo Varilas (97) por 6-2 y abandonó, y tendrá como próximo rival al británico Jack Draper (58), vencedor del español Jaime Munar (67)

Dep./AMR NA