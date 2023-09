El entrenador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto, destacó la gran labor de su equipo en la primera parte, aunque reflexionó sobre las pocas chances que tuvo de marcar goles en la derrota por 1 a 0 ante Venezuela, por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

"Fue un partido muy parejo, dividido, pero no tuvimos las chances que me hubiera gustado tener", dijo el ex entrenador de Boca Juniors.

"Intentamos por fuera porque tenemos jugadores que tienen esas virtudes. Me gustó que el equipo siempre estuvo metido en el partido", agregó sobre el partido.

Además, destacó que se preparan de la mejor manera para lo que viene y que el objetivo de la selección de Paraguay está claro, más allá de estos traspiés: "Analizaremos estos dos partidos para lo que se viene. Nuestro objetivo es el Mundial", declaró Guillermo en conferencia de prensa.

Por último, no dejó pasar el funcionamiento del VAR en ambos partidos de las Eliminatorias y como sintió él que perjudicaron a Paraguay: "En el partido anterior contra Perú hubo tres jugadas claras de penal de VAR que no fueron sancionadas ni fueron revisadas", indicó durante la rueda de prensa

“Hoy la jugada que le pega en la mano a Iván Piris es claramente una falta al jugador nuestro previo empuje de un jugador venezolano. Simplemente quería decir eso antes de irme porque nadie me preguntó y quiero que quede claro", cerró.

Por otro lado, el defensor paraguayo que juega en Tigre, Robert Rojas salió reemplazado a los 25 minutos del complemento con una molestia muscular y temen que sea un posible desgarro.

De todas maneras en las próximas horas se hará estudios para constatar la gravedad de la lesión, según se lo aseguró a Télam una fuente cercana al club de Victoria, por lo que está en duda para el juego del “Matador” frente a Estudiantes (LP) por la Copa de La Liga Profesional, el próximo maneras. (Télam)