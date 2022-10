El presidente de Racing Club, Víctor Blanco, reconoció esta noche que la frustración de no lograr el título del campeonato de la Liga Profesional que finalmente quedó en manos de Boca Juniors "fue un golpe duro, inesperado", al tiempo que se sorprendió porque Jonathan Galván fuera el ejecutor del penal decisivo que terminó conteniendo el arquero de River Plate, Franco Armani.

"La verdad que fue un golpe duro, que no esperábamos, porque teníamos una ilusión y una expectativa muy importante, pero lamentablemente no se nos dio como en otras oportunidades en que llegamos a momentos definitorios y por la suerte no pudimos lograr el objetivo", aceptó el diálogo con ESPN el titular racinguista.

"Por eso hay que seguir trabajando las cosas que no salen para mejorarlas, porque Racing es muy grande y además tenemos otro partido muy pronto (con Tigre por el Trofeo de Campeones), que ojalá esta vez nos lleve a alcanzar la meta que todos deseamos", destacó.

Un tema urticante del que se sigue hablando y seguramente se lo hará por mucho tiempo fue el penal malogrado por Galván y todas las instancias previas a la ejecución del mismo.

"Antes de ejecutarse el penal observé un amontonamiento de jugadores entre los que estaban Galván y Gabriel Hauche y decidieron entre ellos quien le pegaba. Fue algo circunstancial, porque tambioén podría haber pateado Hauche y errarlo. Porque el fútbol es eso, así que no se le puede caer solamente a Galván", rescató.

"Y lo mismo cabe para Fernando Gago. Hay que bancarlo, porque llegamos al final del campeonato, que no es poco. Por eso hay que reconocer que es una campaña muy importante, a pesar de no haber logrado el título", advirtió.

Y finalmente la referencia apuntó a Edwin Cardona, cuestionado por su rendimiento y en las últimas horas por darle "like" a un posteo sobre el título obtenido por Boca Juniors.

"Una vez que terminemos con toda la actividad de este año nos sentaremos con Gago y Cardona para analizar su futuro. Está claro que fuimos a buscar un poco más de él y quedó en déficit, por lo que tendremos que resolver lo que va a pasar con el técnico y con el director deportivo, Rubén Capria", alertó Blanco.

(Télam)