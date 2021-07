El delantero de Racing Lisandro López catalogó como "justo y feo" el empate sin goles de su equipo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Cilindro de Avellaneda, en duelo válido por la segunda fecha de la Liga Profesional de fútbol.

"Prácticamente no hubo situaciones claras para ninguno de los dos equipos. Fue un empate feo y justo", declaró el ídolo 'académico' en declaraciones televisivas, tras la igualdad.

"Tenemos que generar un poco más de fútbol, tener más la pelota y la obligación de pelear el torneo y la Copa Argentina porque esto es un club grande y así lo requiere", añadió el exjugador del Olympique Lyon de Francia

La "Academia" se medirá con Godoy Cruz de Mendoza en octavos de final de la Copa Argentina, mientras que por la tercera jornada del torneo local enfrentará a Aldosivi el próximo martes en Mar del Plata.

"Me vengo sintiendo bien, el entrenador (Juan Pizzi) me dijo que no me ve a la altura de mis compañeros. Yo me siento muy bien. Él pensaba que estaba parado mucho tiempo, le expliqué que no"", opinó sobre su presente, tras su paso por el fútbol de Estados Unidos.

"Quiero hacer lo posible para poder estar, pero estuve unos meses parado y se respeta la decisión del entrenador", concluyó López.

El entrenador de Racing Juan Antonio Pizzi suspendió la conferencia de prensa, luego de la igualdad sin goles ante Gimnasia en condición de local. (Télam)