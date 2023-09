El arquero Emiliano Martínez dijo hoy que "fue inteligente" viajar con dos días de anticipación al partido frente a Bolivia, debido a que considera que "después de dos noches empieza algo de acostumbramiento" a la altura de La Paz.

"La verdad es que ayer sentí más la altura en el entrenamiento que hoy, Fue inteligente venir dos días antes, porque después de dos noches te empezás a adaptar a la altura. Aunque en el calentamiento previo también me ahogué", reconoció "Dibu" en la zona mixta.

"Pero acá hay hambre de todos, empezando por el capitán, ya que Lionel Messi se podría haber ido y sin embargo estuvo con nosotros", destacó.

Añadió que que en este ciclo "siempre le habían hecho goles a Argentina en La Paz", por lo cual señaló que le gustan los desafíos "y romper hoy con eso era uno de ellos"..

"Ganamos seis partidos después del Mundial y eso es mucho. Hoy me sorprendió que la gente de Bolivia coreara mi nombre, porque por lo general no me quieren mucho fuera de Argentina. Pero eso es lo que genera esta selección", concluyó. (Télam)