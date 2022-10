Eintracht Frankfurt, con el argentino Lucas Alario, le ganó hoy como visitante a Stuttgarter Kickers, equipo de la quita división, por 2 a 0 y avanzó a los octavos de final de la Copa de Alemania de fútbol.

El encuentro se realizó en el Gazi-Stadion auf der Waldau, en la ciudad de Sttugart, y los tantos de Frankfurt fueron marcados por el francés Randal Kolo Muani, a los 11 minutos del primer tiempo, y por el neerlandés Hrvoje Smolcic, a los 18 del mismo período.

Alario, ex River Plate y Colón de Santa Fe, ingresó a los 15 minutos de la segunda etapa por el francés Muani, y pasó a hacer dupla de ataque junto con el colombiano Rafael Santos Borré, figura del equipo.

Los otros resultados de los cotejos jugados hoy, fueron los siguientes:

MIRÁ TAMBIÉN Volante francés N´Golo Kante no disputará Mundial Qatar 2022 tras haber sido operado

RB Leipzig 4 - Hamburgo 0, W. Mannheim 0 - Nüremberg 1, VFB Lubeck 0 - Mainz 05 3, E. Braunschweig1 - Wolfsburgo 2, Elversberg 0 - Bochum 1, Darmstadt 2 - Borussia Mönchengladbach 1 y Hoffenheim 5 - Schalke 04 1.

Los octavos de final de la Copa de Alemania, continuarán mañana con estos partidos:

Hannover 96 vs. Borussia Dortmund, Friburgo vs. St. Pauli, Paderborn vs. Werder Bremen,

Sandhausen vs. Karlsruher SC, Unión Berlin vs. Heidenheim, Augsburgo vs. Bayern Münich, Jahn Regensburg vs. Düsseldorf y Stuttgart vs. Arminia Bielefeld.

MIRÁ TAMBIÉN El argentino Fernández Criado jugará en el rugby francés para el Montauban

El último campeón de la Copa de Alemania es RB Leipzig, que superó en la final a Friburgo, mientras que el cotejo definitorio de la presente edición se jugará el 3 de junio próximo en el estadio Olímpico de Berlín.

(Télam)