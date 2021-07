El delantero Francisco Pizzini regresa a Defensa y Justicia, que le compró el 50 por ciento de su ficha a Independiente en la suma de 200 mil dólares, después de haber estado a préstamo en el 'Halcón' hasta el 30 de junio pasado.

"Pizzini firmó con la institución hasta diciembre de 2023. Francisco llegó a Defensa en enero de 2020 y en un año y medio logró convertirse en uno de los más queridos del plantel, merced a su sacrificio defendiendo nuestra camiseta", publicó el club de Florencio Varela en sus redes sociales.

"Fue uno de los pilares del plantel en la obtención de la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa 2021, etapa en la que disputó 40 encuentros con la camiseta del 'Halcón', convirtiendo 4 goles y dando 12 asistencias", prosiguió el comunicado.

El mensaje concluyó con la bienvenida al expresar que "la familia de Defensa" está "muy feliz" de tenerlo con ellos "nuevamente", sumando la imagen del acto de la firma del nuevo vínculo.

El valor de la negociación no lo dio a conocer la institución varalense, pero de círculos muy cercanos a la dirigencia de los 'rojos' se supo que a Independiente le quedan 200 mil dólares libres de todo gasto.

Esto llamó la atención porque hasta junio último Defensa tenía la opción de adquirir el 100 por ciento de la ficha por 1.500.000 dólares, como se estableció al pasar a préstamo en 2020.

Incluso cuando Pizzini regresó al club de Avellaneda, en el que no quería seguir jugando, el 'Halcón' había hecho una oferta por un nuevo préstamo, lo que no fue aceptado porque Independiente pretendía transferirlo en forma definitiva por un valor superior.

Claro que al fracasar su traspaso al Lecce, de Italia, y a Vélez Sarsfield, los otros dos clubes interesados, al 'Diablo' no le quedó otra opción que negociar con Defensa, debido a que no entraba en los planes del entrenador Julio Falcioni y el propio jugador no contaba con interés de proseguir en el 'Rey de Copas'. (Télam)