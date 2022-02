El tenista Francisco Cerúndolo ratificó que jugar en Buenos Aires le sienta bien y se instaló en los cuartos de final del Argentina Open tras imponerse hoy sobre el serbio Miomir Kecmanovic por 6-3, 3-6 y 6-2.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 107 del ranking mundial de la ATP y finalista del Argentina Open el año pasado, se instaló entre los ocho mejores del torneo a pura potencia tras superar a Kecmanovic (64) luego de dos horas exactas de juego, en el partido de octavos de final jugado en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

El argentino, de 23 años y vencedor el lunes último en la ronda inicial del santafecino Facundo Bagnis (76), asumirá su próximo compromiso mañana en cuartos de final ante el vencedor del cruce que animaban a continuación Diego Schwartzman (15), segundo cabeza de serie y defensor del título, y el español Jaume Munar (90).

Francisco, hermano mayor de Juan Manuel Cerúndolo, de 20 años y 80 del ranking mundial, le ganó al serbio Kecmanovic, entrenado por el extenista cordobés David Nalbandian, a pura potencia y porque supo reaccionar a tiempo luego de haber perdido el segundo set.

En ese contexto, "Fran" mostró toda la potencia de su derecha y la profundidad de sus tiros en el set inicial cuando dominó al balcánico, lo quebró para adelantarse 5-3 y luego cerró con su servicio 6-3.

En el segundo parcial, el serbio eligió jugar puntos largos y eso le dio rédito, ya que Cerúndolo estuvo impaciente, se apresuró para acortar el juego y falló demasiado hasta caer por 6-3.

El argentino, campeón este año en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, reaccionó luego de haber cedido su servicio en el inicio del tercer parcial, cuando apostó por mover al serbio y atacarlo hasta encontrar fisuras, así construyó una victoria por un claro 6-2 luego de haber quebrado dos veces el saque de su rival.

"Estoy contento porque recuperé mi nivel. El año pasado después de jugar la final acá me metí mucha presión con el ranking y no jugué bien el resto de la temporada, así que ahora cambié mis objetivos y estoy enfocado en mejorar mi tenis", analizó Cerúndolo en diálogo con los medios de prensa.

El argentino, quien con su acceso a cuartos de final ingresará al "top 100", consideró que fue clave reaccionar a tiempo en el tercer set para poder llevarse un partido que se le estaba escurriendo de las manos.

"En el segundo set me sentía asfixiado y él comenzó a jugar largo y me complicó. Pude reaccionar para ponerlo incómodo y luego lo superé bien, me gustó como terminé jugando", concluyó Cerúndolo. (Télam)