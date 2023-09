Francia disputó su tercer partido en el Mundial de Rugby 2023 con un sólido triunfo ante Namibia por 96-0 en el Estadio Municipal de Toulouse. La principal figura del encuento fue el wing Damian Penaud al anotar un hattrick y la mala noticias para el equipo galo fue la lesión de su medioscrum Antoine Dupont, quien aguarda estudios para saber bien qué es lo que tiene y si podrá estar en el siguiente compromiso ante Italia

En la previa se trataba de un duelo desigual en los papeles y eso se terminó trasladando rápidamente a la cancha: tuvieron que pasar apenas seis minutos para que Francia vulnerara por primera vez el ingoal de Namibia con el try de Damian Penaud, tras una gran jugada de Antoine Dupont que lo habilitó con un kick preciso, y luego los tries franceses empezaron a caer como una catarata hasta redondear un total de 14 en el encuentro

Durante la primera etapa el equipo dirigido por Fabien Galthié marcó ocho tries dejando en claro su amplio poderío y que es un serio candidato a ganar la Copa del Mundo que organiza. Namibia, por su parte, no lograba gravitar en ataque y tampoco hacía buenas coberturas en defensa, eso explica el holgado 54-0 a favor con el que se fue el conjunto francés al entretiempo

En el complemento, el equipo africano arrancó siendo superado por Francia nuevamente y para peor sufrió rápidamente la expulsión de su capitán Johan Deysel que se fue a las duchas por una acción de juego temerario sobre Antoine Dupont, quien no cerró los brazos al tacklear e impactó con su hombro sobre el rostro del medioscrum francés, quien debió abandonar la cancha

Pese a que esa acción de juego fue impactante y Francia perdió a uno de sus líderes no dejó de apretar el acelerador para seguir atacando y así llegaron los tries de Baptiste Couilloud, Damian Penaud, Lous Bielle-Biarrey, Charles Ollivon, el ingresado Melvyn Jaminet y el try-penal que forzaron los forwards galos que cerraron el score en un 96-0 favorable a los franceses

.Formaciones y puntos del partido: .Francia (96): 1- Cyril Baille, 2- Peato Mauvaka, 3- Uini Atonio, 4- Cameron Woki, 5- Thibaud Flament, 6- Francois Cros, 7- Charles Ollivon, 8- Anthony Jelonch, 9- Antoine Dupont (C), 10- Matthieu Jalibert, 11- Louis Bielle-Biarrey, 12- Jonathan Danty, 13- Gaël Fickou, 14- Damian Penaud, 15- Thomas Ramos.Entrenador: Fabien Galthié .Namibia (0): 1- Desiderius Sethie, 2- Louis van der Westhuizen, 3- Johan Coetzee, 4- Mahepisa Tjeriko, 5- Adriaan Ludick, 6- Max Katjijeko, 7- Johan Retief, 8- Prince Gaoseb, 9- Jacques Theron, 10- Cliven Loubser, 11- JC Greyling, 12- Danco Burger, 13- Johan Deysel (C), 14- Gerswin Mouton, 15- Andre van der Bergh.Entrenador: Allister Coetzee.Puntos del primer tiempo: 6´ try de Damian Penaud (FRA), 9´, 18´, 21’, 26´, 33, 38´ 40´ tries de Jonathan Danty, Charles Ollivon, Damian Penaud, Jonathan Danty, Thibaud Flament, Antoine Dupont y Louis Bielle-Biarrey convertidos por Thomas Ramos (FRA) .Resultado parcial: Francia 54-0 Namibia .Puntos del segundo tiempo: 7´, 14´, 25´, 28´ y 36´ tries de Baptiste Couilloud, Damian Penaud, Louis Bielle-Biarrey, Charles Ollivon y Melvyn Jaminet convertidos por Thomas Ramos (FRA), 40´ try-penal (FRA).Amonestado: ST, 40´ Jason Benade (NAM).Expulsado: ST, 5´ Johan Deysel (NAM).Cancha: Estadio Municipal de Marsella .Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)JPE/AMR NA