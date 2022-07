El manager de River Plate, Enzo Francescoli, confirmó hoy la llegada de Pablo César Solari, atacante de Colo-Colo, quien en las próximas horas viajará a Buenos Aires para convertirse en el cuarto refuerzo del plantel para esta temporada.

"Solari en líneas generales está listo, ya lo saben en la AFA y restan detalles del contrato del jugador, pero ya está todo acordado", dijo Francescoli a la señal TNT Sports.

Pablo Solari es argentino, tiene 21 años, y surgió del fútbol juvenil de Talleres de Córdoba.

Francescoli dijo además que si hubieran pasado a cuartos de final de la Copa Libertadores, el delantero uruguayo Luis Suárez hubiera llegado al club de Núñez.

"Lo veníamos hablando hace bastante con Luis y creo que si pasábamos estaba seguro que venía, pero ya lo dijo él y las charlas estuvieron", contó el exfutbolista uruguayo.

Con respecto a la eliminación del equipo en la Copa Libertadores, el manager "Millonario" dijo: "No jugamos una gran serie, ellos (por Vélez) hicieron las cosas mejor, pero lo del VAR fue inédito fueron sobre la decisión del árbitro y esa impotencia te queda y suceden no se porque, no puedo aclararlo pero se vio que hubo una intención de encontrar algo".

Sobre el VAR, opinó: "Estoy de acuerdo con que sirva para cosas puntuales pero ya que al árbitro le digan qué cobrar no me gusta, es el juez el que debe pedir y no al revés, el otro día ni los jugadores de Vélez protestaron. Prefiero el error del árbitro. Hay que estar tranquilos y empezar de nuevo, pero es alarmante".

En cuanto al mercado de pases, el manager dijo que "estamos muy conforme y muy tranquilos con lo que se está haciendo y si bien no se dan los resultados, hay que mantener la calma. Hemos hecho un buen mercado retocando el plantel por las salidas de Julián (Álvarez) y Enzo (Fernández)".

"Es difícil el mercado en el contexto que se vive y esto es algo de economía y del negocio, además de las decisiones de los jugadores que están en juego, por eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Es complejo y se ha hecho más complejo aún, y está el tema del calendario que no ayuda porque está abierto en Europa y nada es fácil", analizó Francescoli.

Por otra parte, el delantero colombiano Miguel Borja terminó de firmar su contrato (será hasta diciembre de 2025) esta mañana y el club lo presentó de manera oficial en sus redes: usará la camiseta con el dorsal 9 que dejó Julián Álvarez.

(Télam)