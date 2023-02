Francisco Cerúndolo, el actual número uno del tenis nacional, jugó en altísimo nivel y se instaló en los cuartos de final del Argentina Open, tras apabullar al español Jaume Munar por 6-2 y 6-1 en el partido más corto del torneo.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 30 del ranking mundial de la ATP, exhibió un nivel superlativo y eliminó a Munar (67) luego de una hora y 11 minutos de juego en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club, ante unos 3.000 espectadores que presenciaron el partido en una jornada con llovizna y viento.

"Fran", de 23 años y campeón el año pasado en Bastad, Suecia, jugará su próximo partido este viernes en cuartos de final ante el ganador del cruce que cerrará la jornada entre su compatriota Diego Schwartzman (32) y el español Bernabé Zapata Miralles (74).

Cerúndolo, quien había sufrido para eliminar en la ronda inicial al alemán Yannick Hanfmann (134) en tres sets, jugó su mejor partido del año y desbordó al español, que no fue ni por asomo el que había superado el lunes último al bahiense Guido Pella (723).

MIRÁ TAMBIÉN Leonardo Godoy será baja en Estudiantes para jugar en Mendoza

"Fran" jugó un excelente primer set, con una derecha profunda y pesada desbordó por todos lados al español y tomó la primera ventaja con un quiebre para adelantarse 3-2, luego volvió a apoderarse del servicio de Munar y estiró a 5-2 para cerrar el parcial por 6-2.

Munar, quien venía de realizar un gran desgaste físico en su partido anterior frente a Pella, solicitó atención médica dos veces en el set inicial por una molestia muscular, pero igual siguió compitiendo.

En el segundo set, Cerúndolo siguió castigando de derecha y ganó cómodo su juego de saque, ante un rival que no podía contenerlo, así quebró dos veces más para ponerse 4-0 y dejar la victoria al alcance de su mano.

Munar intentó reaccionar y ahí surgió otra virtud del argentino, que fue la paciencia para seleccionar mejor sus tiros y no arriesgar más de lo debido.

MIRÁ TAMBIÉN Argentino Nicolás Capaldo marcó el gol de Salzburgo, que derrotó Roma de cordobés Paulo Dybala

Cerúndolo ajustó la devolución y quebró tres veces a Munar, para adelantarse 1-0, 3-0 y finalmente el 6-1 que decoró el marcador, pese a que le costó definirlo y recién lo logró con el quinto 'match point' que dispuso, para festejarlo largamente con el público que no dejó de alentarlo en ningún momento.

"Fue un partido en el que jugué muy bien, la pelota se movía mucho por el viento y creo que tuve paciencia para esperar las oportunidades que tuve. Me sentí realmente bien en polvo de ladrillo, algo que no me había sucedido la semana pasada en Córdoba", analizó "Fran".

Es que Cerúndolo venía de perder en los cuartos de final del Córdoba Open con Federico Coria por 6-3, 3-0 y abandono por una molestia muscular que lo tenía a maltraer.

"Me siento mejor físicamente, la molestia quedó atrás y eso me permitió jugar más suelto. Pude imponerme y la táctica que había planeado salió a la perfección, creo que el nivel que mostré me deja muy confiado para lo que viene", añadió "Fran".

Su próximo rival surgirá entre Zapata Miralles y el "Peque" Schwartzman, con quien perdió dos veces en el ATP porteño, la final en 2021 y en cuartos de final el año pasado.

"Me gustaría que gane Diego así tengo revancha", indicó finalmente Cerúndolo.

"Fran" es el segundo argentino que logró instalarse entre los ocho mejores del certamen, el otro fue ayer el platense Tomás Martín Etcheverry (82), quien jugará este viernes ante el británico Camero Norrie (12), segundo favorito al título después del español Carlos Alcaraz (2). (Télam)