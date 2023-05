Fortaleza, adversario de San Lorenzo por Copa Sudamericana, superó esta noche por 2-0 a Vasco da Gama, con un gol del cordobés Silvio Romero, en partido válido por la fecha 8 del torneo brasileño de fútbol de Primera División.

El partido se desarrolló en el estadio Arena Castelao de Fortaleza.

El equipo dirigido por el también argentino Juan Pablo Vojvoda (exDT de Defensa y Justicia) contó con una conquista del atacante Romero (ex Independiente), a los 48 minutos del segundo tiempo.

El primer tanto del elenco local lo marcó Thiago Galhardo (St. 42m.), según reflejó ‘O’Globo’.

MIRÁ TAMBIÉN Banini marca golazo y lleva final a prórroga para posterior título de Atlético Madrid

Fortaleza, que también contó con los concursos de Emanuel Brítez (ex Unión de Santa Fe), Juan Martín Lucero (ex Vélez) y Tomás Pochettino (ex Talleres de Córdoba), venía de ganarle entresemana a San Lorenzo por 3-2, en partido por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana.

En Vasco da Gama, en tanto, se desempeñó como titular el defensor Manuel Capasso (ex Atlético Tucumán) e ingresó en la segunda parte el exvolante de Vélez Sarsfield, Luca Orellano.

Flamengo, el equipo que dirige el DT Jorge Sampaoli, igualó 1-1 con Cruzeiro de Belo Horizonte.

Gremio de Porto Alegre trepó a la tercera colocación con 14 puntos, tras imponerse como visitante a Atlético Paranaense por 2-1. Mientras que Cuiabá y Coritiba empataron 1-1.

MIRÁ TAMBIÉN Platense vence a Belgrano y se arrima a puestos de permanencia

Mañana jugarán Corinthians-Fluminense, Internacional de Porto Alegre-Bahía, Bragantino-Santos, Atlético Mineiro-Palmeiras y Botafogo-América Mineiro.

Principales posiciones: Botafogo 18 puntos; Palmeiras 15; Gremio 14; Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo y Fortaleza 13. (Télam)