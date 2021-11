Fortaleza, del director técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, perdió hoy con Bragantino por 3 a 0, en partido de la 32da fecha del torneo brasileño de fútbol (el "Brasileirao"), y sigue en caída libre al acumular tres derrotas y un empate.

El equipo del médico-entrenador cordobés venía cumpliendo una interesante campaña pero defeccionó en las últimas cuatro presentaciones, con lo que su vencedor de esta noche lo superó en las posiciones al quedarse con el cuarto lugar al sumar 52 unidades, mientras que Fortaleza bajó al quinto, con 49.

La goleada del que debe jugar la final de la Copa Sudamericana con Atlético Paranaense, el próximo sábado 20, se concretó por medio de Helio Junio, Ytalo y Artur (de tiro penal), manteniendo sin ingreso desde el banco de relevos al extremo izquierdo tucumano Tomás Cuello (ex Atlético Tucumán).

En cambio, el perdedor tuvo desde el inicio al delantero Valentín Depietri (ex Ramón Santamarina de Tandil).

Por su parte, el otro finalista de la Sudamericana, Paranaense, cayó en su visita a Internacional por 2 a 1, después de ponerse en ventaja por intermedio del delantero uruguayo David Terans.

Edenilson, con un doblete (un gol en cada tiempo), le brindó la victoria al equipo dirigido por el uruguayo Diego Aguirre (ex San Lorenzo), quien dio titularidad a los defensores Renzo Saravia (ex Racing) y Víctor Cuesta (ex Independiente, Huracán y Arsenal); además del ingreso en el segundo tiempo del lateral derecho Gabriel Mercado (ex River).

Otro duro golpe recibió Gremio, que cada vez se compromete más con el descenso, al perder por 3 a 1 en su visita al América MG, que presentó en el ataque al delantero Mauro Zárate (ex Vélez y Boca).

La victoria del local se coronó por medio de Felipe Azevedo, Ademir Santos (de tiro penal) y Juninho. Para los de Porto Alegre descontó Ferreira, sin tener ingreso el atacante Diego Churín (ex Independiente, Platense y Los Andes).

A su vez, Goianiense y Santos empataron sin abrir el marcador.

La velada concluyó con el éxito de Corinthians sobre Cuiabá por 3 a 2, logrado por las resoluciones de Giuliano, Renato Augusto y Róger Guedes. Para el perdedor descontaron Pepe y Paulao.

La 32da fecha continuará mañana con San Pablo-Flamengo; Fluminense-Palmeiras; Ceará-Sport Recife; y Chapecoense-Juventude. Mientras que quedó postergado para el jueves 2 de diciembre el partido de Bahía con el puntero Atlético Mineiro.

Principales posiciones: Atlético Mineiro 68; Palmeiras 58; Flamengo 57; Bragantino 52; Fortaleza 49; Corinthians 48; Internacional 47; América MG 44; Fluminense 42; Paranaense 41; Cuiabá 40; Santos 39. (Télam)