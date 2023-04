Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, le ganó anoche al Águia De Marabá, equipo de la serie C brasileña, por 6 a 1 en el partido de ida por los 16vos. de final de la Copa de Brasil, cuyo campeón clasifica para la Copa Libertadores 2024.

El cotejo se jugó en el Estadio Governador Plácido Aderaldo Castelo, en la ciudad de Fortaleza, y los goles del equipo del Estado de Ceará fueron convertidos por Thiago Gallardo (2), Yago Pikachu, Guilherme, Dudú y el colombiano Bryan Ceballos.

En Fortaleza fueron titulares Silvio Romero (ex Lanús e Independiente) y Tomás Pochettino (ex Boca, Defensa y Justicia, Talleres y River), ingresando en el segundo tiempo Juan Martín Lucero (ex Vélez, Defensa e Independiente).

En el estadio Morumbí paulista, San Pablo sólo igualó sin goles ante Ituano, con los argentinos Jonathan Calleri (ex All Boys y Boca) y Alan Franco (ex Independiente) como titulares.

Otros resultados de los encuentros de ida de los 16vos. jugados anoche: Volta Redonda 1-Bahía 2, Botafogo 0-Santos 2 e Internacional 2-CSA 1. (Télam)