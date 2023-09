El ex piloto brasileño Felipe Massa inició un proceso legal contra directivos de la Fórmula 1 y de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para ser reconocido como campeón de la categoría en la temporada 2008, cuando integraba el equipo Ferrari. Massa, quien perdió el título en la última competencia, en su país, envió sendas notas a ambas organizaciones, a través de sus abogados, en las que deja en claro su postura en torno al episodio que lo privó de ser campeón. El corredor paulista decidió hacer el reclamo luego de la revelación que hizo Bernie Ecclestone, ex propietario de la F1, en un documental estrenado recientemente en una plataforma de streaming. En el mismo, Ecclestone admitió que en el Gran Premio de Singapur hubo un choque deliberado de Nelson Piquet Jr. contra un paredón para provocar el ingreso del pace car y de esa manera favorecer a su compañero en la escudería Renault, el español Fernando Alonso. Durante la interrupción de la prueba Massa ingresó a los boxes, sufrió un problema con la manguera de combustible y finalmente abandonó, mientras que Lewis Hamilton resultó tercero y consiguió puntos que serían decisivos para que lograra su primera corona mundial. Massa sostiene que de no haberse originado esa situación irregular no habría ido a los pits y no habría desertado, pero al mismo tiempo dejó en claro que las autoridades de la categoría y la FIA estaban al tanto de la maniobra de Piquet Jr. "En pocas palabras, el Sr. Massa es el legítimo campeón de pilotos de 2008, y la F1 y la FIA ignoraron deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título", dice la carta, según la agencia Reuters. Además, en la carta se afirmó que "El señor Massa no puede cuantificar completamente sus pérdidas en este momento, pero estima que es probable que superen las decenas de millones de euros. Esta cantidad no cubre las graves pérdidas morales y de reputación sufridas por el Sr. Massa". Las cartas fueron dirigidas a Stefano Domenicali, actual CEO de la Fórmula 1 y jefe de equipo de Ferrari cuando Massa integraba esa escudería, además de a Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA. El equipo legal de Massa advirtió, asimismo que "proporcionen su respuesta antes de las 16:00 horas del 8 de septiembre de 2023, de lo contrario anticipamos que se presentarán recursos ante el Tribunal Superior del Reino Unido". Una primera consecuencia del reclamo de Massa se produjo este fin de semana, ya que le negaron la acreditación correspondiente para presenciar el Gran Premio de Italia en el legendario circuito de Monza, en su rol de embajador de la F1. De todas formas, desde el entorno del ex piloto no confirmaron si se trató de una sugerencia o bien si directamente le prohibieron participar, por lo que decidió permanecer en San Pablo, su ciudad natal. Además, las autoridades de la categoría ordenaron retirar del circuito una bandera ubicada sobre un alambrado con la leyenda "Felipe Massa campeón 2008", arguyendo que entorpecía la visión del público. MAC NA