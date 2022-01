El delantero de Defensa y Justicia Agustín Fontana se manifestó "contento" hoy por jugar la presente temporada para el equipo que dirige Sebastián Beccacece, luego de su experiencia en River Plate.

"Estoy contento con esta nueva oportunidad en Defensa, me encontré con un club muy ordenado, muy lindo", dijo Fontana en diálogo con radio Colonia.

"Beccacece vive el fútbol de una forma muy intensa y su estilo de juego creo que me puede venir muy bien", indicó el exdelantero de Banfield que está a préstamo en Defensa hasta diciembre de este año con una opción de compra.

Fontana, de 25 años, aseguró que le costó dejar River: "ya me había adaptado al grupo. Sentí que era el momento porque necesitaba jugar y siento que esta oportunidad me va a venir bien para mostrarme de nuevo y volver a ser el jugador que era".

“(Marcelo) Gallardo siempre me potenció, me exigió ser competitivo, me motivó. Siento que me corrigió mucho para recibir perfilado, de la mejor forma", agregó Fontana. (Télam)