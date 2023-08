Fluminense, de Brasil, con el goleador argentino Germán Cano, será local mañana ante Olimpia, de Paraguay, en el encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugará este jueves a partir de las 21.30 en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, será arbitrado por el uruguayo Gabriel Matonte y en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

El desquite será el jueves 31 de agosto en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, y el ganador de la serie jugará en semifinales ante Internacional de Brasil o Bolívar de Bolivia.

Anoche en La Paz el equipo de Porto Alegre se impuso por 1-0 con un gol del ecuatoriano Enner Valencia.

Fluminense fue ganador del Grupo D, dejando segundo a River, y en octavos de final eliminó a Argentinos Juniors.

Por su parte, Olimpia, tricampeón de América, fue primero en el Grupo H y dio el gran golpe eliminando en octavos de final al vigente campeón Flamengo, de Brasil.

Fluminense, con un gran goleador como Cano y figuras como Felipe Melo y Ganso (Marcelo no juega por estar suspendido) asoma como candidato, pero Olimpia, un equipo "copero", que cuenta en su plantel con los argentinos Facundo Zabala (ex Rosario Central) y Facundo Bruera (ex Quilmes, Estudiantes, Independiente Rivadavia y Brown de Adrogué), no será sencillo.

+ Probables formaciones +

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Diogo Barbosa; André, Lima y Ganso; Arias, Keno y Germán Cano. DT: Fernando Diniz Silva.

Olimpia: Juan Espínola; Víctor Salazar, Jhohan Romaña, Mateo Galarza y Facundo Zabala; Alejandro Silva, Marcos Gómez y Richard Ortíz; Hugo Fernandéz y Walter González. DT: Facundo Arce.

Arbitro: Gabriel Matonte (Uruguay)

Cancha: Maracaná

Hora de inicio: 21:30

TV: Fox Sports. (Télam)