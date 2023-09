Flandria derrotó hoy a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 2 a 1, como local, en su estadio Carlos V y se mantuvo en el último puesto de la Zona A del torneo de la Primera Nacional, pero con posibilidades de mantenerse en la categoría, tras jugar el único partido adelantado de la 36ta. fecha del grupo.

Los goles de Flandria fueron logrados por el defensor Federico Murillo, a los 9 minutos de la primera etapa, y el delantero Alejandro Gagliardi, a los 36 minutos del complemento.

El zaguero Wilfredo Olivera anotó, en tiempo de descuento, la conquista de Guillermo Brown, al que se le descontó tres puntos por incidentes en su estadio en la 24ta. fecha.

El resultado mantuvo a Flandria en la última posición de la zona A, con 32 puntos, pero a falta de dos fecha para finalizar el campeonato, con posibilidades de mantenerse en la categoría ya que, de ganar sus dos próximos compromisos y en caso de que pierdan San Telmo y Almagro (ambos con 34 unidades) uno de los partidos que les restan jugar los superará y conservará la categoría

Brown, de Puerto Madryn, por su parte, siguió en la 16ta. posición con 35 unidades y pero se mantuvo cerca de la zona del tercer descenso, por lo que también deberá ganar sus próximos dos cotejos.

Luego jugarán por la 32da. fecha de la Zona B, Quilmes ante Tristán Suárez, encuentro que será transmitido por TyC Sports.

La programación se desarrollará de la siguiente manera:

- Zona A, 36ta. Fecha -

.Mañana, a las 12.10, por TyC Sports: Almirante Brown-Nueva Chicago

.Mañana, a las 13.30, por DirecTV: Defensores de Belgrano-All Boys.

.Mañana, a las 15.30: Guemes de Santiago del Estero-Temperley

.Mañana, a las 16.30: San Martín de San Juan-Defensores Unidos de Zárate

.Mañana, a las 18.00: Patronato de Paraná-San Telmo

.Mañana, a las 19.00: Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares

.Domingo, a las 16.30: Gimnasia de Mendoza-Almagro

.Lunes, a las 21.10, por TyC Sports: Deportivo Morón-San Martín de Tucumán

.Libre: Estudiantes de Río Cuarto

- Zona B, 32da. Fecha -

.Mañana, a las 15.30: Estudiantes de Buenos Aires-Mitre de Santiago del Estero

.Mañana, a las 16.00: Ferro-Racing de Córdoba.

.Domingo, a las 16.00: Deportivo Madryn-Independiente Rivadavia

.Domingo, a las 16.00: Gimnasia de Jujuy-Atlanta

.Domingo, a las 18.30: Atlético de Rafaela-Chaco For Ever

.Lunes, a las 15.00, por TyC Sports: Brown de Adrogué-Chacarita Juniors

.Lunes, a las 15.30: Deportivo Riestra-Aldosivi de Mar del Plata

.Lunes, a las 15.30: Villa Dálmine-Deportivo Maipú

+ Posiciones+

. Zona A

San Martin (T) 54 puntos; Agropecuario y Almirante Brown 54; Temperley y Estudiantes (RC) 52; Dep. Morón 51; San Martin (SJ) 49; Def. de Belgrano 47; Nueva Chicago, Gimnasia (M) y Def. Unidos 46; Guemes (SdE) 44; All Boys 42; Alvarado 41; Patronato 38; Brown (PM) 35; Almagro y San Telmo 34; Flandria 32.

. Zona B

Chacarita 62 puntos; Indep Rivadavia 61; Dep. Maipú 59; Atl. Rafaela 52; Quilmes 47; Ferro y Brown (A) 44; Dep Riestra y MItre (SdE) 43; Dep. Madryn y Gimnasia (J) 41; Racing (C), Atlanta y Estudiantes (BA) 35; Aldosivi y Chaco For Ever 33; Tristán Suárez 28; Villa Dálmine 20. (Télam)