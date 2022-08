Flamengo, próximo rival de Vélez Sarsfield por Copa Libertadores, empató hoy 1-1 con el líder Palmeiras, en partido válido por la fecha 23 del campeonato brasileño de fútbol de Primera División, más conocido como Brasileirao.

El encuentro se desarrolló en el Allianz Parque de la ciudad de San Pablo.

El conjunto carioca se adelantó en la pizarra con un tanto marcado por Víctor Hugo (Pt. 29m.), mientras que los paulistas lograron la igualdad, a través de Raphael Veiga (St. 22m.), según reflejó ‘Lance’.

Flamengo, que será adversario de Vélez (el miércoles 31 en Buenos Aires; el 7 de septiembre en Río de Janeiro) en una de las semifinales de la Copa, alineó algunos pocos titulares y los ‘mechó’ con elementos alternativos.

MIRÁ TAMBIÉN Diego Azar triunfó en la segunda carrera del Top Race V6

El mediocampista chileno Arturo Vidal ingresó desde el banco de los suplentes para el conjunto de Río de Janeiro, a los 30m. de la segunda mitad.

En Palmeiras, en tanto, que animará la otra semi de Libertadores ante Atlético Paranaense, entró en el segundo período el delantero José Manuel López (ex Lanús), quien sustituyó a Rony, a falta de 13 minutos para el cierre.

En otro de los encuentros celebrados este domingo, Botafogo, con los concursos de los defensores Víctor Cuesta (ex Arsenal) y Renzo Saravia (ex Racing Club), empató 2-2 como visitante de Juventude, en Caxías do Sul.

Los marcadores del sábado fueron Atlético Mineiro 0-Goiás 1; Fluminense 5-Coritiba 2. (Télam)