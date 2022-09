Flamengo se consagró esta noche finalista de la Copa de Brasil al vencer a San Pablo por 1 a 0 en la revancha del partido de ida de la final, en el que también había vencido, en esa ocasión 3 a 1, en el estadio Morumbí.

En el encuentro disputado en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro, el equjpo carioca se impuso por intermedio del mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta, que marcó a los 36 minutos del primer tiempo.

San Pablo, que contó con el delantero argentino Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, de titular, y su compatriota, el volante Giuliano Galoppo, ex-Banfield, con ingreso en el segundo tiempo, pese a su esfuerzo no pudo contra la superioridad del campeón.

Flamengo, al promediar la segunda etapa dio ingreso desde el banco de relevos al volante chileno Arturo Vidal, para aportar su juego y experiencia en la zona media.

El otro finalista surgirá mañana del segundo cruce en San Pablo entre el local Corinthians y Fluminense, que en la ida empataron 2 a 2 en Río de Janeiro. (Télam)