Flamengo le ganó por 1 a 0 a Bragantino en un partido pendiente de la 30ma. fecha del Brasileirao, en el Estadio Maracaná, y quedó a tan solo dos puntos del líder, Palmeiras.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 30 minutos del segundo tiempo marcó el gol de la victoria para el “Fla”, que tuvo como arquero titular a Agustín Rossi (ex Boca Juniors).

En Bragantino fue expulsado en el final del partido Thiago Borbas.

Con esta victoria, Flamengo (60) quedó tercero en el Brasileirao y a tan solo dos puntos del líder, Palmeiras (62), mientras que en el segundo lugar se ubica Botafogo (61).

MIRÁ TAMBIÉN El líder PSG recibe al Mónaco en el inicio de la fecha en la Ligue 1 de Francia

Más temprano, Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, empató 2 a 2 frente a Botafogo en un partido pendiente de la 29ma. fecha.

Para Fortaleza, que fue local, marcaron los brasileños Yago Pikachu (8m. PT) y Guilherme (41m. PT), mientras que para Botafogo lo hicieron el argentino Emanuel Brítez (20m. PT), en arco propio, y Danilo (33m. ST).

En el equipo de Vojvoda fueron titulares sus compatriota, el mencionado Brítez (ex Independiente) y Juan Lucero (ex Defensa y Justicia y Vélez), mientras que en el segundo tiempo ingresaron Gonzalo Escobar (ex Temperley) y Tomás Pochettino (ex River Plate). Estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron, Imanol Machuca (ex Unión, de Santa Fe) y Silvio Romero (ex Independiente).

En Botafogo fueron titulares los defensores Leonel Di Plácido (ex Lanús) y Víctor Cuesta (ex Independiente).

= Tabla de posiciones =

Palmeiras 62 puntos, Botafogo 61; Flamengo 60; Gremio y Bragantino 59; Atlético Mineiro 57; Paranaense 51; Fluminense 50; Cuiaba 47; San Pablo 46, Corinthians y Fortaleza 44; Internacional 43; Santos 42; Vasco da Gama y Cruzeiro 41; Bahía 38; Goiás 35; Coritiba 29 y América Mineiro 21 (ya descendió).

(Télam)