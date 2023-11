Flamengo le ganó 3 a 0 de visitante a América Mineiro, que ya está descendido, por la fecha 35 del Brasileirao en el Estadio Municipal Parque do Sabiá y tras el empate del Palmeiras ante Fortaleza, los dos equipos comparten la punta del torneo en Brasil.

Los goles para la victoria del “Fla” los hicieron los brasileños Pedro (29m. PT), Everton (5m. ST) y Everton Ribeiro (40m. ST).

En el equipo ganador tuvo como arquero titular a Agustín Rossi (ex Boca Juniors).

En el América Mineiro fue titular Leandro Martínez (ex River Plate y San Martín de San Juan), en el complemento ingresó Martín Benítez (ex Independiente) y no sumó minutos Esteban Burgos (ex Rosario Central).

Al mismo tiempo, Palmeiras empató 2 a 2 frente al Fortaleza, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, y no pudo despegarse de sus perseguidores en el Brasileirao en la recta final del torneo, igualando en 63 puntos con Flamengo y ambos son líderes.

Para el equipo de Abel Ferreira, marcaron los brasileños Raphael Veiga (21m. ST) y Zé Rafael (32m. ST) y para el Fortaleza, los brasileños Thiago Galhardo (20m. PT) y Calebe (25m. ST).

El defensor paraguayo Gustavo Gómez se fue expulsado a los 13 minutos del partido complemento en el Palmeiras, que tuvo en el banco de suplentes y sin sumar minutos al argentino José López (ex Lanús).

En el equipo de Vojvoda fue titular su compatriota, Emanuel Brítez (ex Independiente), mientras que en el segundo tiempo ingresaron Tomás Pochettino (ex River Plate) e Imanol Machuca (ex Unión, de Santa Fe).

Estuvieron en el banco de suplentes y no ingresaron, Gonzalo Escobar (ex Temperley) y Silvio Romero (ex Independiente).

Por otra parte, el Atlético Mineiro, con gol de Matías Zaracho, le ganó 3 a 0 a Gremio y se colocó cuarto en el Brasileirao.

El jugador argentino ex Racing Club marcó el segundo gol para su equipo a los 5 minutos del complemento, Guilherme Arana (25m. PT) marcó el primer y Hulk (13m. ST) sentenció el encuentro.

En el equipo de Felipe Scolari, además de Zaracho, Renzo Saravia (ex Belgrano, de Córdoba) fue titular y Cristian Pavón (ex Boca Juniors) ingresó en el segundo tiempo.

En Gremio, fueron titulares Franco Cristaldo (ex Huracán) y Walter Kannemann (ex San Lorenzo) fueron titulares. Lucas Besozzi (ex Lanús) estuvo en el banco de suplentes y no sumó minutos.

= Fecha 35 del Brasileirao =

-Viernes 24 de Noviembre: Corinthians 1 - Bahia 5.

-Sábado 25 de Noviembre: Paranaense 0 - Vasco da Gama 0; Fluminense 2 - Coritiba 1.

-Domingo 26 de Noviembre: Botafogo 1 - 1 Santos; Internacional 1 - Bragantino 0 y Sao Paulo 0 - Cuiaba 0.

-Lunes 27 de Noviembre: A las 21.00 horas Goias - Cruzeiro.

= Posiciones =

Palmeiras y Flamengo con 63 puntos; Botafogo 62; Atl. Mineiro 60; Gremio y Bragantino 59; Fluminense 53; Paranaense 52; Cuiaba 48; Sao Paulo 47; Internacional 46; Fortaleza45; Corinthians 44; Santos 43; Vasco da Gama 42; Bahia y Cruzeiro 41; Goias 35; Coritiba 29 y América MG 21 (ya descendió). (Télam)