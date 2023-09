La dirigencia de Flamengo inició sondeos por el exentrenador del seleccionado brasileño, Tite, ante la inminente salida del argentino Jorge Sampaoli, según informó hoy la prensa local.

Tras la derrota del domingo en la final de la Copa de Brasil ante San Pablo, el DT argentino quedó, una vez más, en la cuerda floja y desde la directiva del "Fla" ya sondearon a Tite, adelantó el portal Globo Esporte.

La misma fuente detalló que Sampaoli se dirigió al plantel de Flamengo en tono de despedida en el vestuario del estadio Morumbí, donde se definió el título.

"No supieron aprovecharme y yo no supe aprovecharlos", les habría dicho Sampaoli a sus dirigidos tras el empate 1-1 que no le alcanzó al equipo carioca por la derrota por 1-0 en la ida en Río de Janeiro.

MIRÁ TAMBIÉN Los Pumas suben al noveno puesto del ranking de la World Rugby

El presidente del club, Rodolfo Landim, fue el principal defensor de la gestión de Sampaoli pese a los malos resultados y el escándalo protagonizado por el preparador físico que golpeó al futbolista Pedro, a fines de julio.

"No pienso en eso (renunciar). Esa es una decisión del presidente", expresó Sampaoli en la conferencia de prensa posterior a la final.

El oriundo de Casilda tiene contrato hasta diciembre de 2024 y la cláusula de rescisión sería de dos millones de euros.

Flamengo perdió todos los partidos importantes del año ya que lo inició con derrota en la Supercopa de Brasil ante Palmeiras.

MIRÁ TAMBIÉN Juventus recibe a Lecce con la intención de arrimarse al líder Inter

En el Mundial de Clubes cayó en semifinales ante Al-Hilal y en la Copa Libertadores fue eliminado en octavos de final ante Olimpia, de Paraguay.

En el torneo carioca perdió la final con Fluminense y en el campeonato brasileño está séptimo, a 11 puntos del líder Botafogo. (Télam)