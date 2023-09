Flamengo, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli, le ganó 2 a 1 a Botafogo, líder del Brasileirao, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro, por la 22da. fecha.

Los goles para la victoria del “Fla” los hicieron Marlon Freita, en contra, a los 2m. de la primera etapa y Bruno Henrique a los 28m del complemento. Joao Victor había puesto el empate parcial para el líder, a los 19m del primer tiempo.

El argentino Víctor Cuesta (ex Independiente) fue titular en el Botafogo, mientras que Leonel Di Plácido (ex Lanús) estuvo en el banco de suplentes y no disputó ni un minuto.

Para el equipo que dirige Jorge Sampaoli, el arquero argentino Agustín Rossi (ex Boca) fue suplente por octavo partido consecutivo en el Brasileirao. Desde su llegada al equipo de Brasil no sumo ni un minuto.

= Resumen fecha 22 =

Hoy: Paranaense (Lucas Esquivel, Bruno Zapelli y Tomás Cuello) 1- Atlético Mineiro (Renzo Saravia y Cristian Pavón) 1; Goias (Julián Palacios) 0-Internacional (Fabricio Bustos y Gabriel Mercado) 0 y Botafogo 1-Flamengo 2.

Domingo: Gremio-Cuiaba a las 11:00; Corinthians-Palmeiras y Fluminense-Fortaleza a las 16:00; America MG-Santos, Bahia-Vasco da Gama y Cruzeiro-Bragantino a las 18:30.

Miércoles: San Pablo-Coritiba a las 19:00.

= Posiciones =

Botafogo con 51 puntos; Palmeiras 40; Flamengo 39; Gremio 36; Fluminense y Bragantino 35; Paranaense 34; Fortaleza 32; Atl. Mineiro 31; Cuiaba y Sao Paulo 28; Internacional 26; Cruzeiro, Corinthians y Goias 25; Bahia y Santos 21; Vasco da Gama 16; Coritiba 14 y America MG 13. (Télam)