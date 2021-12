Flamengo de Brasil, último subcampeón de la Copa Libertadores, confirmó hoy al portugués Paulo Sousa como nuevo entrenador, en reemplazo de Renato Gaúcho, a través de su página oficial y redes sociales.

Sousa, de 51 años, viene de dirigir al seleccionado polaco de fútbol y hará su primera experiencia en tierra brasileña luego de sus pasos por Queen Park Rangers de Inglaterra, Fiorentina de Italia y Burdeos de Francia, entre otros.

El entrenador portugués firmó contrato por dos temporadas y en el 2022 tendrá como compromisos el campeonato carioca, La Supercopa de Brasil, Copa Libertadores, el Brasileiro y la Copa de Brasil.

"Tengo mucha expectativa en un club extraordinario, muy grande, que respira victorias", dijo Sousa en un video difundido por el club, tras el acuerdo.

MIRÁ TAMBIÉN Mani Boy ganó de punta a punta el Hándicap República de Francia

"Es la grandeza de Flamengo lo que me hizo venir, que tiene ambición constante y lo mismo me pasa a mí", agregó el ex mediocampista de Benfica de Portugal, Juventus de Italia y Espanyol de España. (Télam)