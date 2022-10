Flamengo, con destacada presencia argentina, comenzó en la noche del sábado con triunfo su participación en la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil, al derrotar como visitante a Minas Tenis Clube, por 85-73, en la ciudad de Belo Horizonte.

El conjunto de Río de Janeiro, dirigido por el DT Gustavo De Conti, exhibió como principal estandarte al base cordobés José Vildoza.

El exjugador de San Lorenzo y Cibona Zagreb (Croacia) culminó con un saldo de 19 puntos (1-3 en dobles, 5-9 en triples, 2-3 en libres), 9 asistencias, 2 recuperos y un rebote en los casi 34 minutos que permaneció en el rectángulo de juego del Arena UniBH.

Además, el alero Martín Cuello (ex Instituto de Córdoba) firmó una planilla con 13 unidades (1-1 en dobles, 2-6 en triples, 5-5 en libres), 4 rebotes y una asistencia en 30m., mientras que el armador santiagueño Nicolás 'Penka' Aguirre (ex San Lorenzo) contribuyó con un rebote en 4 minutos, según contempló el sitio oficial de la competencia.

En el equipo perdedor, en tanto, el base bahiense Lucas Faggiano (ex San Martín de Corrientes y Boca) sumó 6 tantos (3-6 en dobles, 0-1 en triples), 2 rebotes y 2 pases gol en 19m.

En tanto, el base juninense Facundo Corvalán (ex Ciclista Juninense y Bahía Basket) contribuyó con 19 puntos (7-7 en dobles, 1-3 en triples, 2-2 en libres), 4 rebotes y 2 pases gol en 25m. para Unifacisa, que batió por 90-79 a Cerrado Basquete.

Por su lado, el armador cordobés Diego Figueredo (ex Atenas y Ferro) conquistó 16 tantos (2-2 en dobles, 4-9 en triples, 0-1 en libres), capturó 5 rebotes y otorgó 3 asistencias para Sao José, que cayó ante Corinthians, por 82-77

En otro adelanto del segmento sabatino, Río Claro doblegó a Paulistano, por 93-88

Los partidos de mañana, lunes, serán: Pato Basquete-Sao José; Unifacisa-Brasilia; Fortaleza-Cerrado Basquete y Río Claro-San Pablo.

Los otros argentinos que intervendrán en la NBB esta temporada son el armador cordobés Jonatan Machuca (ex San Martín de Corrientes) para Baurú; el alero paranaense Erik Thomas (ex Ferro) para Brasilia y el estratega juninense Santiago Scala (ex Instituto) para el campeón vigente, Sesi Franca. (Télam)