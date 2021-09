El hipódromo Argentino de Palermo tendrá actividad turfística mañana, mientras que el sábado habrá carreras en el hipódromo de San Isidro con el atractivo del Clásico Federico de Alvear, una prueba de Grupo 2 sobre la distancia de 1.800 metros de césped para potrancas de tres años.

El domingo, la cita será nuevamente en la arena de Palermo con el Clásico Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, una prueba de 1.000 metros para yeguas de tres años y más edad.

La reunión de mañana en Palermo consta de diez carreras comunes desde las 14.00 hasta las 18.30. No se correrá ningún clásico y tampoco ningún Hándicap.

La prueba más importante y mejor rentada de la tarde será el Premio Humorada Negra sobre 1.200 metros de arena, con un premio de 350.000 pesos para caballos de cuatro años que hayan ganado una carrera.

Correrán solamente cinco caballos y se destaca Hold The Gold, un hijo de Violence que será corrido por el jockey Pablo Carrizo. Los otros anotados son Aberri Eguna, Falling For You, Selective Search y Campión.

El sábado en San Isidro el programa comenzará a las 12.45 y finalizará a las 19.45, con 15 carreras en total. El Clásico Federico de Alvear tiene siete potrancas anotadas y se largará en el décimo turno de la reunión.

Didia, una hija de Orpen, es la favorita. Será montada por el jinete William Pereyra y está en manos del entrenador Luís Cerutti. El premio de la carrera es de $1.100.000.

En el undécimo turno se largará el Clásico Espirita sobre 1.800 metros con un total de diez yeguas anotadas en las gateras. Bianca Jay, una hija de Roman Ruler, asoma como la más destacada. Tiene un récord de tres triunfos oficiales sobre seis salidas, Rodrigo Blanco será su jockey y su entrenador es Carlos Daniel Etchechoury, el hombre que en San Isidro no para de ganar.

Esta carrera tendrá un premio de $860.000 y está programada para las 17.45 en la pista de césped.

El domingo el turf volverá a Palermo, con once carreras desde las 14.00 hasta las 19.00, y el atractivo del Clásico Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, con siete yeguas anotadas y un premio de $760.000.

Che Maga, una hija de Violence al cuidado del entrenador Juan Saldivia es una firme candidata. Su jockey es William Pereyra y tiene un récord de cinco victorias oficiales sobre 12 presentaciones. Una enemiga de cuidado será La Hilary, quien con la monta del jockey brasileño Francisco Goncalves es capaz de venirse de un viaje hasta el disco. (Télam)